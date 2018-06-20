Госдума приравняла один день в СИЗО к полутора дням в колонии

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла поправку в Уголовный кодекс РФ, в соответствии с которой один день нахождения в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима.

Поправка была поддержана на заседании нижней палаты в среду при рассмотрении соответствующего законопроекта во втором чтении, который находится на рассмотрении уже 10 лет.

Так один день, проведенный в СИЗО, согласно законопроекту, будет приравниваться к полутора дням отбывания наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии; двум дням в колонии-поселении.

В настоящее время для фигурантов уголовных дел отбытый в СИЗО срок засчитывается вне зависимости от назначенного ему наказания по правилу "день за день".

Согласно законопроекту, правило "день за день" сохранится для отбывающих срок в тюрьмах, колониях особого и строгого режима.

Законопроект предлагает ввести новые правила расчета в случае назначения домашнего ареста на время следствия - приравнивать два дня на дому к одному дню в колонии - вне зависимости от строгости режима. Пока в таких ситуациях также используется правило "день за день".