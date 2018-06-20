После поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человек

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Принятие Госдумой поправок в Уголовный кодекс РФ о приравнивании одного дня в СИЗО к полутора дням в колонии общего режима и двум дням в колонии-поселении является важным шагом на пути развития гражданского общества в России, считают в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

"Более 100 тысяч человек в этом случае выйдут на свободу раньше, а государство сэкономит десятки миллиардов бюджетных денег, которые смогут быть направлены, в том числе на профилактику совершения преступлений или развитие других отраслей", - сообщил "Интерфаксу" в среду ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Он отметил, что в московском ОНК уже давно говорили о необходимости принятия такой поправки, так как условия содержания в СИЗО на порядок жестче и тяжелее, чем в колонии или колонии-поселении, где осужденные могут свободно передвигаться, получать образование и работать.

"О принятии проекта меня спрашивали практически в каждой камере, ведь нахождение в СИЗО объективно можно сравнить с нахождением в колонии строгого режима", - сказал Мельников.

При этом он подчеркнул, что принятые поправки не коснутся осужденных за особо тяжкие преступления. "Раньше не выйдут всякие убийцы и насильники, а выйдут люди, которые были осуждены за нетяжкие преступления. Например, это очень важно для граждан, которые находятся в СИЗО по обвинению в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности", - сказал он.

В то же время в ОНК считают нецелесообразным менять порядок приравнивания дней нахождения осужденного под домашним арестом ко времени в колонии.

"Я все-таки считаю, что не нужно было ничего менять и имеет смысл подумать над тем, чтобы оставить прежним порядок зачтения в отбытое наказание осужденного времени, проведенного им под домашним арестом", - сказал Мельников.

Он пояснил, что находясь под домашним арестом, человек все равно не может свободно передвигаться, не может контактировать со своими близкими, коллегами, не может работать, а также имеет большое количество ограничений.

Госдума во втором, основном, чтении приняла поправку в Уголовный кодекс РФ, в соответствии с которой один день нахождения в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима.

Поправка была поддержана на заседании нижней палаты в среду при рассмотрении соответствующего законопроекта во втором чтении, который находится на рассмотрении уже 10 лет.

Так один день, проведенный в СИЗО, согласно законопроекту, будет приравниваться к полутора дням отбывания наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии; двум дням в колонии-поселении.

В настоящее время для фигурантов уголовных дел отбытый в СИЗО срок засчитывается вне зависимости от назначенного ему наказания по правилу "день за день".

Согласно законопроекту, правило "день за день" сохранится для отбывающих срок в тюрьмах, колониях особого и строгого режима.

Законопроект предлагает ввести новые правила расчета в случае назначения домашнего ареста на время следствия - приравнивать два дня на дому к одному дню в колонии - вне зависимости от строгости режима. Пока в таких ситуациях также используется правило "день за день".

В третьем чтении законопроект планируется рассмотреть на заседании палаты в четверг, 21 июня.