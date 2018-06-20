Обвиняемого в более чем 40 заказных убийствах экстрадировали из Вены в Москву

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Россию из Вены экстрадирован главарь крупной ОПГ Аслан Гагиев, обвиняемый в совершении более 40 заказных убийств, сообщила "Интерфаксу" в среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня в сопровождении представителей Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России из Вены в Москву экстрадирован Аслан Гагиев 1971 года рождения, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Организация преступного сообщества", "Бандитизм", "Убийство", "Незаконное приобретение или сбыт оружия" и "Мошенничество", - сказала Волк.

Она добавила, что Гагиев причастен к десяткам заказных убийств, жертвами которых стали руководители правоохранительных органов, крупные чиновники и известные бизнесмены.

"Гагиеву удалось скрыться, и он был объявлен в международный розыск в октябре 2014 года. В январе 2015 года задержан в Австрийской Республике. В аэропорту Вены состоялась передача Гагиева представителям НЦБ Интерпола МВД и ФСИН РФ. В сопровождении спецконвоя он будет доставлен в Москву", - добавила Волк.

Преступная организация, созданная и возглавляемая Гагиевым, начала свою деятельность в 2004 году и насчитывала более 50 участников. На их счету более 40 убийств, посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и покушений на убийства на территории Москвы, Подмосковья и Северной Осетии.

Более десяти членов преступной организации приговорены к длительным срокам лишения свободы, а руководитель одной из банд, являвшейся структурным подразделением сообщества, Олег Гагиев - к пожизненному лишению свободы. Некоторые члены ОПГ находятся под стражей, еще 12 в международном и федеральном розыске.