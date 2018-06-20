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Обвиняемый в десятках заказных убийств Аслан Гагиев заключен под стражу

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Аслан Гагиев, обвиняемый в совершении более 40 заказных убийств, доставлен в Россию и заключен под стражу, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила об экстрадиции Гагиева из Вены в Москву. Она отметила, что Гагиев причастен к заказным убийствам руководителей правоохранительных органов, крупных чиновников и известных бизнесменов. Он обвиняется по статьям "Организация преступного сообщества", "Бандитизм", "Убийство", "Незаконное приобретение или сбыт оружия" и "Мошенничество".

Гагиев был объявлен в международный розыск в октябре 2014 года, в январе 2015 года задержан в Австрии.

По сведениям правоохранительных органов, преступная организация, созданная и возглавляемая Гагиевым, начала свою деятельность в 2004 году и насчитывала более 50 участников. На их счету более 40 убийств, посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и покушений на убийства на территории Москвы, Подмосковья и Северной Осетии.

Более десяти членов преступной организации приговорены к длительным срокам лишения свободы, а руководитель одной из банд, являвшейся структурным подразделением сообщества, Олег Гагиев - к пожизненному лишению свободы. Некоторые члены ОПГ находятся под стражей, еще 12 - в международном и федеральном розыске.

Гагиева должны были экстрадировать из Австрии еще в ноябре 2017 года, но тогда его адвокаты предоставили справку о якобы обнаруженной у их подзащитного тяжелой формы аэрофобии.

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Теги: Аслан Гагиев, СКР
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