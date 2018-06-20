Севший на мель в Финском заливе сухогруз продолжил путь спустя почти двое суток

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Теплоход "Сормовский-3052", севший на мель в Финском заливе, спустя почти двое суток смог продолжить путь, сообщается в среду пресс-служба "Северо-Западного пароходства".

Судно самостоятельно снялось с мели накануне вечером и проследовало к причалу Морского порта Санкт-Петербург, где будет проведена его разгрузка и освидетельствование Регистра судоходства (РС). "После заключения РС будет принято решение о проведении необходимого ремонта. Главные двигатели, рулевое устройство и водоотливные средства теплохода находятся в рабочем состоянии", - отмечается в релизе.

Как сообщалось, сухогруз с удобрениями сел на мель в Финском заливе около острова Сескар в Кингисеппском районе Ленинградской области рано утром 18 июня. По информации пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры, в результате происшествия судно получило пробоину в носовой части (повреждены два балластных отсека и отсек подруливающего устройства).

Судно следовало из Санкт-Петербурга в Польшу. Сухогруз принадлежит компании "Северо-Западное пароходство". На борту находились 11 человек и груз минеральных удобрений.