Пропавшую в Иркутской области школьницу нашли мертвой

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Девятилетнюю девочку, пропавшую 9 июня в городе Братск Иркутской области, нашли убитой, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Поиски прекращены. Девочку нашли мертвой", - сообщил источник.

По данным источника, подозреваемый в убийстве ребенка задержан, это житель Братска.

Ранее сообщалось, что 9 июня в Братске пропала девятилетняя школьница. Около часа дня девочка ушла гулять в парке "Металлург" из дома, расположенного на улице Баркова. Около девяти вечера она заходила в магазин, после чего направилась в сторону дома, но домой так и не дошла. В поисках девочки участвовали полицейские и волонтеры.

По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).