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На закрытом химпредприятии в Иркутской области разлилось 25 кубометров неизвестного вещества

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Ликвидирована утечка неизвестного вещества, произошедшая в ночь на четверг на территории химического предприятия в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, сообщило в четверг Главное управление МЧС по региону.

"На территории химического предприятия ликвидирована утечка химического вещества объемом 25 кубометров, произошедшая в результате разгерметизации железнодорожной цистерны. Угрозы населенным пунктам и населению нет, распространения за пределы промышленной зоны предприятия не допущено. На месте работает специальная комиссия для установления обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, поврежденная цистерна при помощи тяжелой инженерной техники приведена в положение, исключающее дальнейший разлив и испарение химического вещества.

В настоящее время специалисты радиационной, химической и биологической защиты ведут работы по сбору и смыву с инженерных конструкций разлившейся жидкости для предотвращения ее испарения.

"Отобранные пробы направлены в лабораторию областного центра для установления происхождения химического вещества", - отмечается в сообщении.

К ликвидации аварии привлекались 173 человека и 54 единицы техники.

"В первые минуты происшествия силы территориального гарнизона действовали по наихудшему сценарию. В готовность были переведены пункты временного размещения, автобусы для эвакуации населения и создан необходимый запас средств индивидуальной защиты", - цитирует пресс-служба начальника ГУ МЧС Валентина Нелюбова.

Иначально предполагалось, что произошла утечка четыреххлористого кремния.

Источник в экстренных службах уточнил "Интерфаксу", что розлив неизвестного вещества произошел на промышленной площадке ныне прекратившего работу предприятия "Усольехимпром" при попытке распилить железнодорожную цистерну сборщиками металлолома.

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Теги: Иркутская область
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На закрытом химпредприятии в Иркутской области разлилось 25 кубометров неизвестного вещества

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