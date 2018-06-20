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Замначальника отдела Минтранса арестовали по делу во взятке

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы отправил под арест заместителя начальника отдела нормативного обеспечения транспортной безопасности в департаменте транспортной безопасности и спецпрограмм Минтранса РФ Дмитрия Кружевицких, обвиняемого в получении взятки.

"По ходатайству следователя в отношении Кружевицких в апреле была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В конце мая срок ареста продлен до 4 июля", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

В свою очередь в пресс-службе Мосгорсуда уточнили, что 19 июня апелляционная инстанция признала это решение законным.

Кружевицких предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 (Получение должностным лицом взятки за незаконные действия/бездействие) УК РФ. Наказание по данному обвинению предусматривает до восьми лет заключения со штрафом до 40-кратной суммы взятки.

При этом сумму взятки, в получении которой обвиняется чиновник, в суде не уточнили.

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Теги: Минтранс
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