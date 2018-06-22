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Суд огласит приговор бывшему вице-премьеру Крыма по делу о взятке

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Киевский райсуд Симферополя в пятницу, как ожидается, начнет оглашение приговора бывшему заместителю председателя крымского правительства Олегу Казурину по делу о получении крупной взятки, сообщили "Интерфаксу" в суде. Казурин обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса России: 290 (получение через посредника взятки в особо крупном размере), 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере), 30 и 159 (приготовление к мошенничеству в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения).

Прокурор в ходе прений потребовал для него 12 лет лишения свободы со штрафом в 50 млн рублей.

Рассмотрение дела началось в январе текущего года, оно проходило в закрытом режиме по ходатайству потерпевшего. Бывшего вице-премьера задержали по подозрению в получении взятки в феврале 2017 года, тогда же он был взят под стражу. По данным СКР, Казурин с августа по декабрь 2016 года получил через посредника часть от ранее оговоренной взятки в 27 млн рублей "за способствование им выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилых домов в Керчи", а также общее покровительство структуре при исполнении контракта.

Летом 2016 года, по данным следствия, чиновник для "отмывания денег, полученных в качестве взятки", потратил часть средств на покупку квартиры и гаража для родственницы.

Кроме того, считает следствие, в январе 2017 года Казурин потребовал от предпринимателя купить и передать ему автомобиль Lexus и нежилое помещение площадью не менее 200 квадратных метров в Москве за якобы оказанное содействие в получении двух госконтрактов на строительство объектов в Крыму, но не довел свои действия до конца, так как бизнесмен обратился в правоохранительные органы.

Казурин был назначен заместителем председателя Совета министров Республики Крым в январе 2016 года, в конце декабря глава региона Сергей Аксенов освободил его от должности.

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Теги: Россия, Крым
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