Главные новости
В РоссииЧлен правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу РумынииВ РоссииОбвиняемого в более чем 40 заказных убийствах экстрадировали из Вены в МосквуВ РоссииПосле поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человек
В России

Омбудсмен РФ не получала от Сенцова ходатайства о помиловании

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов не обращался с просьбой о помиловании, хотя генсекретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд и высказался за такой шаг со стороны российских властей, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Это господин Ягланд высказал такую заинтересованность со стороны Совета Европы (о помиловании Сенцова - ИФ)", - сказала Москалькова журналистам в среду после встречи с Ягландом.

"Лично ко мне он (Сенцов - ИФ) не обращался с конкретным ходатайством, и у меня не было всего пакета юридических документов для того, чтобы, может быть, в полной мере оценить эту ситуацию", - отметила российский омбудсмен.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Яглан призвал помиловать Сенцов по гуманитарным основаниям.

"Я считаю, что господин Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным основаниям. Он может быть помилован по гуманитарным причинам", - сказал Ягданд журналистам в среду после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

"Если необходимо прошение на его помилование, я с удовольствием его подам на основании Европейской конвенции по правам человека", - сказал Ягланд.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за создание на территории полуострова террористического сообщества.

Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в среду, что обратилась с письмом к российской коллеге Татьяне Москальковой, в котором просит способствовать освобождению Сенцова, с соответствующей просьбой она намерена обратиться и к президенту РФ.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Олег Сенцов
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
После поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человекПосле поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человек
Депутаты ранее приравняли один день в СИЗО к полутора дням в колонииПодробнее
 Обвиняемого в более чем 40 заказных убийствах экстрадировали из Вены в МосквуОбвиняемого в более чем 40 заказных убийствах экстрадировали из Вены в Москву
Аслан Гагиев причастен к убийствам руководителей правоохранительных органов, чиновников и бизнесменовПодробнее
 Член правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу РумынииЧлен правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу Румынии
Карину Цуркан подозревают в передаче данных о крупных энергетических проектах России за рубежомПодробнее
 ФИФА констатировала рост телеаудитории чемпионата мира 2018 годаФИФА констатировала рост телеаудитории чемпионата мира 2018 года
Интерес к футбольному турниру проявляют во всех уголках планеты, сообщили в Международной федерации футболаПодробнее
Сотрудников "Интер РАО" допросят по делу подозреваемой в шпионаже Карины ЦурканСотрудников "Интер РАО" допросят по делу подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан
Ранее в компании заявили, что она находится в отпускеПодробнее
 Россия объявила торговую войну СШАРоссия объявила торговую войну США
Москва введет доппошлины на американские товары в ответ на меры против стали и алюминия, перечень товаров пока не определенПодробнее
 Навальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возрастаНавальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возраста
Оппозиционер намерен устроить митинги в городах, где не проводится чемпионат мира по футболуПодробнее
 Пошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения вырастет до 5 тыс. рублейПошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения вырастет до 5 тыс. рублей
Это связано с тем, что государственное финансирование покрывает меньше половины затрат на изготовление таких документовПодробнее
 Собянин обошел Роналду в публикациях о ЧМСобянин обошел Роналду в публикациях о ЧМ
Специалисты "СКАН-Интерфакс" проанализировали медийную кампанию в России накануне чемпионата мира по футболуПодробнее
 В Росавиации подтвердили нарушение работы двигателя у самолета сборной Саудовской АравииВ Росавиации подтвердили нарушение работы двигателя у самолета сборной Саудовской Аравии
Ведомство займется расследованием причин инцидентаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Скачки и шляпки10 фото
20 июня
Скачки и шляпки
Фотохроника 19 июня7 фото
19 июня
Фотохроника 19 июня
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЧлен правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу РумынииВ РоссииОбвиняемого в более чем 40 заказных убийствах экстрадировали из Вены в МосквуВ РоссииПосле поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человекЭкономика"М.Видео" откажется от бренда Media Markt после покупки сетиСпортПервый канал объяснил, почему Слуцкий больше не будет комментировать ЧМ-2018В миреСША объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

Посол РФ в Аргентине Коронелли перешел на должность посла в Мексике

Власти США подверглись критике из-за разделения мигрантов и их детей

Парламент Венгрии принял поправки, затрудняющие нелегалам получение убежища

Эрмитаж возобновит строительство 13-этажной библиотеки-"Суперкуба"

Тренер сборной Португалии сравнил Роналду с портвейном

ВС узаконил пропорциональный возврат страховой премии при утере смысла страхования

Цена акций Facebook впервые превысила $200

Временный вытрезвитель в Калининграде оказался востребован болельщиками ЧМ-2018

Источники назвали возможного куратора цифровой экономики в Минцифры

"Русский стандарт" будет поставлять водку для авиакомпании Emirates

Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Сенегалом на 100% в начале года

Эстонский суд освободил арестованный за долги российский паром "Петербург"

Выявленные в работе "Роскосмоса" нарушения относились к периоду с 2004 по 2014 год

Уругвай - Саудовская Аравия. Онлайн

Уругвай - Саудовская Аравия. ОнлайнНичья или победа Уругвая досрочно выведет Россию в плей-офф ЧМ-2018 Подробнее

Сборная Португалии обыграла Марокко в матче ЧМ-2018

Сборная Португалии обыграла Марокко в матче ЧМ-2018Автором победного гола стал Криштиану Роналду, который является лучшим бомбардиром турнира Подробнее

Правительство внесло в Думу законопроект о праве повышать пошлины на нефтепродукты

После поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человек

После поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человекДепутаты ранее приравняли один день в СИЗО к полутора дням в колонии Подробнее

Генсек СЕ Ягланд предложил подать прошение о помиловании Сенцова

Карина Цуркан в 2016 году вышла из гражданства Молдавии ради российского паспорта

Безработица в России в мае снизилась до минимума за несколько лет

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
BПортугалия Португалия1 : 0Матч завершенМарокко МароккоМатч завершенРоналду (4)подробнееAУругвай Уругвай1 : 0Идет первый таймСаудовская Аравия Саудовская АравияИдет первый таймСуарес (23)онлайнBИ.Р. Иран И.Р. Иран– : –21:00Испания Испания21:00