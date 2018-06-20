Омбудсмен РФ не получала от Сенцова ходатайства о помиловании

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов не обращался с просьбой о помиловании, хотя генсекретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд и высказался за такой шаг со стороны российских властей, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Это господин Ягланд высказал такую заинтересованность со стороны Совета Европы (о помиловании Сенцова - ИФ)", - сказала Москалькова журналистам в среду после встречи с Ягландом.

"Лично ко мне он (Сенцов - ИФ) не обращался с конкретным ходатайством, и у меня не было всего пакета юридических документов для того, чтобы, может быть, в полной мере оценить эту ситуацию", - отметила российский омбудсмен.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Яглан призвал помиловать Сенцов по гуманитарным основаниям.

"Я считаю, что господин Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным основаниям. Он может быть помилован по гуманитарным причинам", - сказал Ягданд журналистам в среду после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

"Если необходимо прошение на его помилование, я с удовольствием его подам на основании Европейской конвенции по правам человека", - сказал Ягланд.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за создание на территории полуострова террористического сообщества.

Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в среду, что обратилась с письмом к российской коллеге Татьяне Москальковой, в котором просит способствовать освобождению Сенцова, с соответствующей просьбой она намерена обратиться и к президенту РФ.