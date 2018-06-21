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Украинский омбудсмен заявила, что у Сенцова в колонии возникли проблемы с сердцем

Во ФСИН сообщают, что осужденному проводится поддерживающая терапия, принудительно его не кормят

Украинский омбудсмен заявила, что у Сенцова в колонии возникли проблемы с сердцем
Фото: AP/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова после разговора с адвокатом осужденного в России Олега Сенцова сообщила, что у украинца возникли проблемы с почками и сердцем.

"Только что поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он все-таки встретился с Олегом в колонии. По его словам, Олег находится сейчас в медицинской части. У него проблемы с почками и сердцем", - написала Денисова в своем фейсбуке.

Омбудсмен сообщила, ссылаясь на данные адвоката, что Сенцов пьет 3,5 литра воды в день, ему ставят ежедневные капельницы.

"На 26-й день голодовки у Олега произошел кризис, его отвезли в больницу за пределами колонии. Хотели принудительно накормить, но Олег отказался. Врачи не настаивали из-за возможной огласки и попросили забрать его обратно в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления. По словам адвоката, в любой момент кризис может повториться...", - добавила Денисова.

Между тем в пресс-бюро регионального управления ФСИН опровергли сообщения некоторых СМИ о том, что Сенцова, который почти 40 дней держит голодовку в колонии, якобы кормят принудительно.

"Сообщаем, что информация, распространяемая рядом СМИ о принудительном кормлении осужденного Олега Сенцова, не соответствует действительности. Ему назначена и проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержание основных функций органов и систем организма и недопущение развития осложнений", - говорится в сообщении ведомства.

В документе отмечается, что фактов отказа Сенцова от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрировано.

Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Ежедневно Сенцова осматривают медработники, проводятся клинико-лабораторные исследования.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за создание на территории полуострова террористического сообщества.

Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, "удерживаемых" в РФ.

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Теги: Олег Сенцов, ФСИН, Людмила Денисова
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