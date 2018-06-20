В России

ВС узаконил пропорциональный возврат страховой премии при утере смысла страхования

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Заемщик, досрочно погасивший застрахованный кредит, где возмещение было привязано к остатку задолженности, имеет право на пропорциональный возврат страховой премии, следует из определения Верховного суда (ВС) РФ по делу с участием "РГС Жизни". Противоположный подход не имеет смысла, отметили судьи.

Разбирательство между Татьяной Голубевой и ООО "Страховая компания "Росгосстрах-Жизнь" (ныне "РГС Жизнь") возникло из-за отказа страховщика вернуть клиентке часть премии после досрочного погашения застрахованного автокредита. Сумма возмещения в договоре Голубевой была привязана к остатку задолженности, поэтому они синхронно обнулились, и в результате, по мнению страховательницы, у нее возникла возможность получить обратно часть уплаченных "РГС Жизни" денег - 128317 руб. из 130605 руб., пропорционально периоду действия договора. Клиентка считала, что имеет на это право в силу существования в пункте 1 статьи 958 Гражданского кодекса (ГК) РФ правила, по которому договор страхования прекращается досрочно, если возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по иным обстоятельствам, нежели страховой случай.

Важная оговорка

Страховщик и суды первых двух инстанций думали по-другому. "РГС Жизнь" настаивала, что о пропорциональном возврате премии речи быть не может, так как договор не прекращается (именно об этом говорится в пункте 1 статьи 958 ГК РФ - ИФ), а расторгается по инициативе страхователя. Колпинский райсуд с этим согласился, Санкт-Петербургский горсуд поддержал первую инстанцию и особо отметил, что о погашении кредита в качестве обстоятельства для досрочного прекращения договора страхования в упомянутой норме ГК не говорится.

Этого обстоятельства там действительно нет. Когда законодатель конкретизировал случаи прекращения договора страхования, то указал только два их них. Во-первых, это гибель застрахованного имущества по иным причинам, нежели наступление страхового случая. Во-вторых, прекращение в установленном порядке предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим связанный с ней риск. Впрочем, названы они с оговоркой "в частности", что указывает на открытость перечня.

Именно ее отметила в своем определении, опубликованном во вторник, коллегия по гражданским делам ВС РФ. "Перечень приведенных в пункте 1 статьи 958 ГК РФ оснований для досрочного прекращения договора страхования не является исчерпывающим", - говорится в документе. Следовательно, эта норма может охватывать также другие ситуации, и к ним, по мнению ВС РФ, относится случай, когда заемщик досрочно гасит застрахованный кредит, где сумма страхового возмещения была привязана к остатку задолженности.

"Под иными обстоятельствами подразумеваются обстоятельства, приводящие к прерыванию отношений по защите имущественных интересов", - объясняет коллегия. Такое прерывание, в частности, по мнению судей ВС РФ, наступает из-за того, что при отсутствии кредитной задолженности страховая сумма равна нулю, следовательно, по условиям договора на страховщика невозможно возложить обязанность произвести страховую выплату или в случае наступления страхового случая она фактически не производится. "[Это] лишает всякого смысла страхование, по которому невозможна выплата страхового возмещения и, следовательно, приводит к досрочному прекращению договора страхования", - резюмировала коллегия.

В результате, сделал вывод ВС РФ, у страхователя возникает право на пропорциональный возврат части страховой премии на основании абзаца 1 пункта 3 статьи 958 ГК РФ. Все эти разъяснения кассационная инстанция предписала учесть Санкт-Петербургскому горсуду, куда дело Голубевой отправлено на пересмотр.

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Теги: ВС РФ
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