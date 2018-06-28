В России

В Думу внесли проект о возврате страховой премии при досрочном погашении потребкредита

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Правительство России внесло в Госдуму РФ законопроект о возврате заемщику части страховой премии при досрочном погашении потребительского кредита.

Документ под названием "О внесении изменения в пункт 3 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации" опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В настоящее время в российской правоприменительной практике в случае досрочного возврата заемщиком всей суммы потребительского кредита (займа) ему зачастую отказывается в возврате части страховой премии за неистекший период страхования.

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Законопроектом предусматривается, что при досрочном отказе страхователя от договора страхования, обеспечивающего исполнение обязательств заемщика по договору потребительского кредита, по которому заемщик досрочно исполнил свои обязательства, уплаченная страховщику страховая премия подлежит возврату страхователю, за вычетом части страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.

При этом предусматривается, что право страхователя на возврат страховой премии может быть реализовано только в том случае, если досрочный отказ от договора страхования заявлен в течение 14 календарных дней с даты досрочного исполнения обязательств по договору потребительского кредита.

В случаях, когда договор страхования заключается банком от своего имени в интересах и с добровольного согласия заемщика, ему предлагается предоставить право в течение 10 календарных дней с даты досрочного исполнения обязательств по договору потребительского кредита требовать от банка возврата уплаченных им денежных средств в счет компенсации расходов банка на уплату страховой премии, за вычетом части страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. При этом не будут подлежать возврату средства, уплаченные заемщиком банку в качестве компенсации расходов банка на оформление договора страхования (комиссии за подключение заемщика к программе коллективного страхования).

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Теги: Госдума

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