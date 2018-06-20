Водитель неисправного автобуса с детьми предстанет перед судом в Калининграде

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Калининграде перед судом предстанет водитель неисправного автобуса, перевозившего детей в Германию. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в среду.

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении водителя автобуса, который в марте перевозил детей в Берлин на неисправном транспортном средстве. Мужчина обвиняется по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка официального документа).

В рамках проверки было установлено, что мужчина, являющийся директором ООО "Априори тур" и одновременно водителем автобуса, подделал путевой лист. Документ позволил ему не проходить обязательный предрейсовый осмотр. Затем водитель заключил договор на перевозку детей на собственном автобусе "Неоплан", однако в Германии автобус был задержан полицией из-за технических неисправностей.

Как сообщалось, в марте в Германии полиция задержала туристический автобус из Калининграда, который перевозил детей, но не соответствовал немецким требованиям безопасности. Пассажирам предоставили другой автобус, на котором они благополучно вернулись в Россию.

По данному факту была проведена прокурорская проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело.

"Полицейским Берлина автобус показался подозрительным, и они отправили его на контроль на таможенную базу. Осмотр показал, что автобус находится в аварийном состоянии: не работали левый передний и правый задний тормоз, бензобак болтался, все тормозные диски были полностью стерты, подвеска переднего моста сломана, а глушитель поврежден так сильно, что мог в любой момент загореться", - говорилось в сообщении полиции, процитированном Deutsche Welle.