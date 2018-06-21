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Советник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи президентов США и РФ

Источники в Вашингтоне сообщают, что Джон Болтон может приехать в Москву уже на следующей неделе

Советник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи президентов США и РФ
Джон Болтон
Фото: Reuters

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, как ожидается, посетит на следующей неделе Москву в рамках подготовки встречи президентов США и России, сообщили в четверг "Интерфаксу" информированные источники в Вашингтоне.

"Советник президента по нацбезопасности Болтон в начале будущей недели планирует посетить Москву для подготовки саммита", - сказали собеседники агентства.

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Ранее ряд зарубежных СМИ предположили, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в середине следующего месяца - после саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля - в одной из европейских столиц. По сообщениям ряда СМИ, в качестве одного из возможных вариантов рассматривается Вена.

В частности The Times со ссылкой на источники сообщает, что "американские официальные представители рассматривают возможность проведения встреч или перед саммитом НАТО, или же по завершении визита Трампа в Великобританию". При этом издание утверждает, что в Лондоне встревожены возможностью встречи в июле - особенно если эта встреча произойдет до саммита НАТО. Встреча Путина и Трампа, по словам собеседников британской газеты, может повлиять на обсуждение "сдерживания агрессии России" в ходе саммита альянса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 19 июня, что никакой ясности по встрече Путина с Трампом пока по-прежнему нет. Ранее он подчеркивал, что вариант проведения встречи президентов РФ и США до саммита НАТО не рассматривается.

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Теги: США, Дональд Трамп, Владимир Путин
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