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СМИ узнали о возможной встрече Трампа и Путина в июле в Европе

Есть обновление от 11:44

По данным источников The Washington Post, ранее советники Трампа игнорировали его пожелания встретиться с Путиным

СМИ узнали о возможной встрече Трампа и Путина в июле в Европе
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в июле, пишет в субботу The Washington Post со ссылкой на источники.

"Ожидается, что президент Трамп встретится с российским президентом Владимиром Путиным в следующем месяце, когда он приедет в Европу на саммит НАТО, сообщил высокопоставленный сотрудник администрации и два дипломата, знакомые с его (президента США - ИФ) расписанием", - пишет газета.

The Washington Post отмечает, что интерес Трампа к встрече с Путиным получил огласку среди сотрудников Белого дома в марте, после того, как "Кремль сообщил, что Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером направил ему приглашение".

По данным источников газеты, Трамп лично просил своих помощников об организации двусторонней встречи после того, как они с Путиным пообщались на саммите АТЭС во Вьетнаме в ноябре прошлого года. "После той встречи президент сказал, что он хотел бы пригласить Путина в Белый дом. Мы это проигнорировали", - отметил источник газеты. По его словам, в то время ключевые советники в Совете национальной безопасности Белого дома высказывались против идеи подобной встречи.

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"Они решили: "Давайте подождем и посмотрим, скажет ли он об этом еще раз", сказал сотрудник, который, как и другие, говорил на условиях анонимности", - пишет газета.

Накануне Трамп заявил, что может встретиться с президентом России этим летом. "Возможно, что мы встретимся, да", - сказал президент США, отвечая на вопрос журналиста о том, встретится ли он этим летом с российским президентом.

Это не первый раз, когда Трамп выражает готовность провести встречу с российским президентом.

8 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов их встречи. По его словам, этот вопрос упоминался и на переговорах российского лидера с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

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Теги: НАТО, ЕС, США, Дональд Трамп, Россия, Владимир Путин
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