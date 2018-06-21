Госдума приняла закон о льготах по НДФЛ при сдаче макулатуры

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в третьем окончательном чтении закон о предоставлении физическим лицам льготы по уплате НДФЛ в случае получения дохода от сдачи макулатуры.

Закон был внесен депутатами в апреле 2016 года и получил одобрение правительства РФ. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что средняя цена за 1 кг макулатуры составляет 4 рубля. В расчете на одного человека в РФ образуется около 14 кг макулатуры в год, из них повторно используется только 1%. Вместе с тем аналогичный показатель для стран с развитой системой повторного использования макулатуры достигает 70%.

По мнению авторов документа, законопроект позволит уменьшить количество твердых бытовых отходов и сократить бюджетные расходы на их захоронение; преодолеть дефицит на макулатурном рынке и обеспечить необходимым объемом сырья растущую потребность промышленных предприятий; усилит инвестиционную привлекательность отрасли переработки макулатуры; повысит собираемость налогов в российский бюджет за счет увеличения объемов реализуемой продукции, полученной в результате повторной переработки макулатуры и увеличения количества добросовестных, законопослушных компаний.

Ко второму чтению группа депутатов во главе с первым замруководителя фракции "Единая Россия" Раисой Кармазиной внесла предложение о распространении льготы по НДФЛ при сдаче населением бытового лома, пластмассы, деревянных упаковок, стеклянной тары, ламп и батареек. Данная поправка на заседании Госдумы была отозвана авторами, при этом депутат Кармазина в ходе своего выступления обратилась к Минэкономразвития, Минпромторгу и Минприроды с предложением более углубленно проработать данную тему.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.