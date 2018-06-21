Московскую высшую школу социальных и экономических наук лишили аккредитации

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) отказала в государственной аккредитации российско-британской Московской высшей школе социальных и экономических наук (МВШСЭН) социолога Теодора Шанина.

Соответствующий приказ размещен на официальном сайте Рособрнадзора в четверг. Согласно документу, государственной аккредитации лишены целый ряд программ бакалавриата и магистратуры, в том числе психология, экономика, социология, политические науки.

Согласно заключению экспертов, также размещенном на сайте ведомства, проверяющие пришли к выводу, что образовательные программы не отвечают требованиям федеральных стандартов образования (ФГОСов).

В фейсбуке размещен комментарий ректора учебного заведения Сергея Зуева. Он обращает внимание на то, что отзыв аккредитации не означает приостановку образовательной деятельности и не подразумевает отзыв лицензии на ведение образования.

"В сложившейся ситуации мы должны особо подчеркнуть, что Московская высшая школа социальных и экономических наук (Шанинка) выполняет и выполнит все обязательства перед своими студентами – как продолжающими обучение, так и приходящими в новом учебном году. Благодаря налаженной системе партнерских связей все наши программы функционируют в полном объеме, и все необходимые ресурсы, как организационные, так и содержательные, имеются в нашем распоряжении", - подчеркивается в заявлении.

МВШСЭН - автономная некоммерческая организация высшего образования.

По данным "СПАРК-Интерфакс", в числе учредителей вуза - Фонд Михаила Прохорова, Институт Гайдара, Фонд "Новое экономическое образование".

Школа была основана в 1990-х годах, предлагает, в частности, программы совместного обучения с университетом Манчестера (Великобритания), по некоторым направлениям подготовки выпускники имеют возможность получить два диплома, российский и британский.