Что произошло за день, четверг, 21 июня

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Столичные власти отказали оппозиции в проведении уличных акций против пенсионной реформы, планировавшихся на 1, 3 и 4 июля. Такое решение принято в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Тем временем Партия пенсионеров предложила увязать размер пенсии с возрастом выхода на нее, а Дмитрий Медведев предположил, что после принятия изменений бюджет Пенсионного фонда станет более сбалансированным. Тем временем СМИ сообщили, что будет установлен единый прожиточный минимум пенсионера на территории РФ, но Минтруд это опроверг.

- Петр Порошенко второй раз за месяц поговорил с Владимиром Путиным по телефону. Лидеры обсудили ситуацию в Донбассе и трудности с посещением украинским и российским омбудсменом арестованных граждан России и Украины.

- Сборная Франции обыграла Перу в матче второго тура группового этапа чемпионата мира и вышла в плей-офф. Перуанцы шанс на 1/8 потеряли. В другом матче четверг Дания и Австралия сыграли вничью, а эту игру в Самаре посетил миллионный болельщик.

- Рабочий погиб на стройке Крымского моста: машинист крана смертельно травмирован бетонщика, его придавило нижним контргрузом крана к перилам рабочего моста.

- Дональд Трамп на саммите G7 в Канаде бросил Ангеле Меркель на стол конфеты, рассказал телеканалу CBS политолог и глава консалтинговой компании Eurasia Group Иэн Бреммер.

- Турция вводит заградительные пошлины на импорт почти двух десятков видов товаров из США в ответ на пошлины Вашингтона на сталь и алюминий. Турция импортирует из США продукцию на сумму $1,8 млрд. Примеру Анкары последовала Индия: эта страна повышает пошлины на импорт некоторых сельскохозяйственных товаров, стали и железной руды из США. Тем временем Китай на фоне противостояния с Вашингтоном в январе-мае 2018 года сократил инвестиции в США на 92%, до $1,8 млрд.

- Рособрнадзор отказал в государственной аккредитации российско-британской Московской высшей школе социальных и экономических наук. Это коснулось гряда программ бакалавриата и магистратуры, в том числе психологии, экономики, социологии, политических наук. Ректор учебного заведения подчеркнул, что это не означает приостановку образовательной деятельности и не подразумевает отзыв лицензии.

- Первый канал снял с эфира интервью Владимира Познера с Эдуардом Лимоновым. На канале объяснили, что это вызвано временным изменением сетки вещания в связи с чемпионатом мира по футболу-2018.