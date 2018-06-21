Главные новости
МоскваВласти Москвы отклонили заявки оппозиции на акции против пенсионной реформыВ миреПорошенко второй раз за месяц поговорил с Путиным по телефонуВ РоссииМосковскую высшую школу социальных и экономических наук лишили аккредитации
В России

Три человека пострадали при пожаре в крымском пансионате

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Три человека, по предварительным данным, пострадали во время пожара в пансионате "Арсенал" в курортном городе Евпатория на западе Крыма, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительной информации, на данный момент имеются трое пострадавших. Все - взрослые", - сказал собеседник агентства.

В четверг в пансионате "Арсенал" в курортном городе Евпатория в Крыму произошел пожар: загорелась кровля здания на площади 280 кв. м. Пожар локализован.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Крым, Евпатория
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Московскую высшую школу социальных и экономических наук лишили аккредитацииМосковскую высшую школу социальных и экономических наук лишили аккредитации
Рособрнадзор пришел к выводу, что образовательные программы вуза, который давал возможность получить российский и британский дипломы, не соответствуют госстандартамПодробнее
 Медведев оценил будущий бюджет ПФР после изменений пенсионной системыМедведев оценил будущий бюджет ПФР после изменений пенсионной системы
По словам главы правительства, в случае принятия Думой предложений кабмина по повышению пенсионного возраста, бюджет Пенсионного фонда России станет более сбалансированнымПодробнее
 РКК "Энергия" в конце июня испытает на земле ракетный электродвигатель с йодомРКК "Энергия" в конце июня испытает на земле ракетный электродвигатель с йодом
Идея использовать реактивный йод в двигателе появилась еще в 1990-х годахПодробнее
 Госдума приняла закон о поправках в бюджет на 2018 годГосдума приняла закон о поправках в бюджет на 2018 год
На первом месте по объему дополнительно выделенных из бюджета средств оказались автомобилестроителиПодробнее
Советник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи президентов США и РФСоветник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи президентов США и РФ
Источники в Вашингтоне сообщают, что Джон Болтон может приехать в Москву уже на следующей неделеПодробнее
 Верховный суд РФ определил уважительные причины для переноса митинговВерховный суд РФ определил уважительные причины для переноса митингов
Митинги могут разрешить даже в случае неудобств для посетителей других мероприятийПодробнее
 После поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человекПосле поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человек
Депутаты ранее приравняли один день в СИЗО к полутора дням в колонииПодробнее
 Обвиняемого в более чем 40 заказных убийствах экстрадировали из Вены в МосквуОбвиняемого в более чем 40 заказных убийствах экстрадировали из Вены в Москву
Аслан Гагиев причастен к убийствам руководителей правоохранительных органов, чиновников и бизнесменовПодробнее
 Член правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу РумынииЧлен правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу Румынии
Карину Цуркан подозревают в передаче данных о крупных энергетических проектах России за рубежомПодробнее
 ФИФА констатировала рост телеаудитории чемпионата мира 2018 годаФИФА констатировала рост телеаудитории чемпионата мира 2018 года
Интерес к футбольному турниру проявляют во всех уголках планеты, сообщили в Международной федерации футболаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Самые яркие болельщицы ЧМ-201810 фото
21 июня
Самые яркие болельщицы ЧМ-2018
Международный день йоги6 фото
21 июня
Международный день йоги
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваВласти Москвы отклонили заявки оппозиции на акции против пенсионной реформыВ миреПорошенко второй раз за месяц поговорил с Путиным по телефонуВ РоссииМосковскую высшую школу социальных и экономических наук лишили аккредитацииВ РоссииМедведев оценил будущий бюджет ПФР после изменений пенсионной системыВ РоссииГосдума приняла закон о поправках в бюджет на 2018 годЭкономикаКозак заявил о временном характере заградительных пошлин на нефтепродукты

Аристархова сняли с должности первого заместителя министра культуры

Самые яркие болельщицы ЧМ-2018

Самые яркие болельщицы ЧМ-201810 фото

Главу Intel отправили в отставку

Цены на бензин в РФ с 10 по 18 июня снизились на 0,1%

Международные резервы РФ с 8 по 15 июня выросли на $1,4 млрд

Партия пенсионеров предложила увязать размер пенсии с возрастом выхода на нее

Законопроект ЕС обяжет онлайн-платформы фильтровать пиратский контент и платить издателям

Законопроект ЕС обяжет онлайн-платформы фильтровать пиратский контент и платить издателямДокумент может стать первым серьезным шагом в защите авторских прав в интернете на уровне ЕС с 2001 года Подробнее

Построенный для Ямал СПГ ледокол "Обь" спущен на воду

Три человека пострадали при пожаре в крымском пансионате

Гражданской жене Цапка не удалось добиться снятия ареста с $6 млн

Житель ЯНАО получил условный срок за убийство белого медведя на острове

Власти Москвы отклонили заявки оппозиции на акции против пенсионной реформы

Власти Москвы отклонили заявки оппозиции на акции против пенсионной реформыВ мэрии объяснили это проведением Чемпионата мира по футболу Подробнее

Россиян предупредили о вспышке сальмонеллеза в США

Уральского полпреда Холманских назвали кандидатом на пост главы совета директоров УВЗ

Московскую высшую школу социальных и экономических наук лишили аккредитации

Московскую высшую школу социальных и экономических наук лишили аккредитацииРособрнадзор пришел к выводу, что образовательные программы вуза, который давал возможность получить российский и британский дипломы, не соответствуют госстандартам Подробнее

Матч Англия - Тунис собрал самую большую телеаудиторию в году в Британии

До этого лидерство удерживала трансляция королевской свадьбы Подробнее

В Ливии отбили у боевиков два ключевых нефтяных порта

Двух террористов в "поясах смертников" задержали в Кабуле

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
CДания Дания1 : 1Матч завершенАвстралия АвстралияМатч завершенЭриксен (7) - Йединак (37, с пенальти)CФранция Франция– : –18:00Перу Перу18:00DАргентина Аргентина– : –21:00Хорватия Хорватия21:00