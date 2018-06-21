Три человека пострадали при пожаре в крымском пансионате

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Три человека, по предварительным данным, пострадали во время пожара в пансионате "Арсенал" в курортном городе Евпатория на западе Крыма, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"По предварительной информации, на данный момент имеются трое пострадавших. Все - взрослые", - сказал собеседник агентства.
В четверг в пансионате "Арсенал" в курортном городе Евпатория в Крыму произошел пожар: загорелась кровля здания на площади 280 кв. м. Пожар локализован.
Санаторий "Арсенал" полыхает в Евпатории. Площадь пожара 280 кв.м. Огонь перекинулся с кровли на номера. Сообщается о 3 пострадавших pic.twitter.com/3xBQC9Lf2q— Bozena (@Bozena_Grant) 21 июня 2018 г.