Площадь лесных пожаров в России сократилась в два раза

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Пожары в регионах России в минувшие сутки зафиксированы на 66 участках лесного фонда, при этом общая площадь, охваченная огнем, сократилась в два раза - до 9,5 тыс. га (с 20,7 тыс. га сутками ранее).

Федеральная авиалесоохрана сообщает, что в Красноярском крае действовал 21 лесной пожар на площади 5,1 тыс. га, что почти в три раза меньше, чем в предыдущий отчетный период.

В Иркутской области ситуация ухудшилась, здесь зафиксировано 26 природных очагов на 1,9 тыс. га. В Якутии отмечается сокращение площади пожаров в 3,5 раза - в республике горели четыре лесных участка на 1,2 тыс. га.

Два возгорания лесные пожарные тушили в Туве (421 га), одно в Магаданской области (380 га), семь пожаров действовало в Бурятии (235 га), два очага на землях лесного фонда отмечены на Чукотке (225 га). Участки менее десяти гектаров горели в Хакасии (4 га) и на Алтае (1 га).

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки ликвидировано 53 лесных пожара на площади 3,8 тыс. га. Борьбу с огнем вели 1,8 тыс. человек, используя 237 единиц техники. На авиационном мониторинге и тушении задействовано 98 воздушных судов.

Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах России, режим ЧС действует в Забайкальском крае, в трех районах Красноярского края и в трех районах Якутии.