Следствие решило не знакомить потерпевших с делом о поиске заказчика убийства Немцова

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет не стал знакомить адвокатов дочери убитого политика Бориса Немцова Жанны с ходом расследования дела по поиску организаторов и заказчиков этого преступления, сообщил в четверг "Интерфаксу" адвокат Вадим Прохоров.

"Защита подавала ходатайство, чтобы нас ознакомили с материалами дела, пришел ответ, в котором сказано, что такой необходимости нет, так как ничего нового там нет", - сказал адвокат.

Он отметил, что распространенная в СМИ информация о якобы повторном рассмотрении дела, скорее всего, не соответствует действительности.

"Дело в отношении пяти исполнителей убийства было выделено в отдельное производство и направлено в суд. Основное же расследование уголовного дела, направленное на поиск заказчика и организатора убийства, продолжилось и продолжается, поэтому никакого повторного расследования быть не может. Во всяком случае, нам об этом ничего не известно", - сказал Прохоров.

Ранее официальный представитель следственного комитета (СК) Светлана Петренко заявила "Интерфаксу", что ведомство продолжает расследование уголовного дела против предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова (в 2015 году объявлен в международный розыск), а также его сообщников.

Как считает сторона потерпевших, Мухудинов не мог являться организатором убийства. По мнению дочери политика и ее защитников, реальным организатором преступления, вероятно, был сослуживец непосредственного исполнителя убийства Заура Дадаева Руслан Геремеев, у которого Мухудинов якобы работал водителем.

"Для того, чтобы задержать и привлечь к ответственности Геремеева, никаких иных показаний или доказательств не надо, достаточно того, что уже есть в деле. Но следствие не спешит его искать", - считает адвокат. Он отметил, что в Парламентскую ассамблею Совета Европы уже подан "доклад о бездействии российских спецслужб в поиске заказчиков и организаторов убийства Немцова". По его словам, аналогичный доклад может быть также внесен на рассмотрение ОБСЕ.