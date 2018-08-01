ФСИН опровергла сообщения о голодовке убийцы Немцова в иркутской колонии

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Заур Дадаев, отбывающий наказание за убийство политика Бориса Немцова, принимает пищу и никакой голодовки не держит, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления ФСИН по Иркутской области.

"Заур Дадаев никакой голодовки ни устно, ни письменно не объявлял. Принимает пищу в соответствии с распорядком дня в колонии, чему имеются многочисленные свидетели, как среди осужденных, так и среди сотрудников исправительного учреждения", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее адвокат Дадаева Роза Магомедова сообщила агентству, что осужденный голодает уже 12 суток после того, как его поместили в штрафной изолятор из-за надуманных, по его мнению, нарушений внутреннего распорядка колонии.

Так, рассказала адвокат, в середине июля Дадаев был помещен в ШИЗО из-за того, что около бани вместе с другим заключенным ожидал третьего, который пошел проверять наличие в ней свободных мест. По ее словам, Дадаев присоединился к другим заключенным, которые ранее объявили о голодовке по аналогичным причинам.

Она также отметила, что несколько дней назад в колонию приходил прокурор, которому Дадаев передал заявление о нарушении его прав.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года назначил Дадаеву, признанному присяжными виновным в исполнении убийства Немцова, наказание в виде 20 лет лишения свободы. Фигурантам, признанным присяжными соучастниками убийства, назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 11 до 19 лет.