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Главу Росприроднадзора Артема Сидорова собрались снять с поста

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Глава Росприроднадзора Артем Сидоров может покинуть свой пост, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

По словам одного из них, главным нареканием к нему является отсутствие серьезных прорывов в работе ведомства. "Проблем появлялось все больше и больше, а руководитель ничем себя, по сути, не проявил", - отметил он.

Кандидатура на место нового главы Росприроднадзора пока не выбрана.

Ранее интернет-ресурсы неоднократно писали, что этот пост может занять заместитель главы Ростехнадзора Светлана Родионова. Один из источников "Интерфакса" утверждает, что она никуда не собирается уходить, другой - что споры о ее кандидатуре идут уже на уровне правительства.

В мае этого года новым министром природных ресурсов и экологии стал бывший губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. В июне он утвердил новую структуру ведомства, по которой глава Росприроднадзора будет курировать работу двух природоохранных департаментов и будет подчиняться напрямую министру.

Представитель Минприроды не стал комментировать вопрос о возможной отставке Сидорова. По его словам, чиновник находится в плановом отпуске.

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Теги: Росприроднадзор, Артем Сидоров
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