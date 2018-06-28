Генпрокуратура собралась ужесточить наказание за загрязнение Байкала

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура совместно с Минприроды РФ и Росприроднадзором намерены ужесточить ответственность за загрязнение озера Байкала и Байкальской природной территории.

"Главному управлению на надзору за соблюдением федерального законодательства (Генпрокуратуры - ИФ) с Минприроды РФ и Росприроднадзором необходимо подготовить нормативные предложения, которые приравнивают сброс стоков в опасных водоем к размещению отходов. Необходимо лицензирование этой деятельности", - сказал первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман на коллегии Генпрокуратуры в Иркутске в четверг.

Он уточнил, что прокурорам необходимо взять под личный контроль факту сброса отходов в Байкал и реагировать на это возбуждением уголовных дел.

По данным Генпрокуратуры, особую озабоченность сейчас вызывает ликвидация отходов Байкальского ЦБК, который был остановлен в 2013 году. По данным надзорного ведомства, осталось всего 2 года до завершения программы рекультивации отходов, однако их обезвреживание до сих пор не началось.