Первый канал объяснил, почему снял с эфира интервью Познера с Лимоновым

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Интервью телеведущего Владимира Познера с писателем и председателем незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуардом Лимоновым, как и другие выпуски программы "Познер", были сняты с эфира из-за временного изменения сетки вещания в связи с чемпионатом мира по футболу-2018.

"Отсутствие выпуска с Эдуардом Лимоновым связано со спецверсткой на время ЧМ и ни с какими другими причинами",- говорится в комментарии пресс-службы Первого канала, поступившем в "Интерфакс".

Там уточнили, что в связи с чемпионатом мира сетка канала претерпела значительные изменения. "Сериалы сместились с 21:30 на 23:00, ночные проекты, таким образом, включая программу "Познер", временно в эфир не выходят",- сказали в пресс-службе.

Информацию о том, что интервью сняли с эфира, подтвердил сам Лимонов в своем твиттере.

"Дело не в Лимонове, объяснил Познер, не в Познере, дело в о чём он не может сказать", - уточнил писатель.

Я жарил блины,когда мне стали звонить журналисты и от них я узнал что интервью со мной у Познера сняли с эфира. Ну сняли, да и хрен с ними.Я дожарил свои блин, и только съев их, вот пишу вам.сообщаю.Дело не в Лимонове,объяснил Познер, не в Познере,дело в о чём он не может сказать — Эдуард Лимонов (@edvlimonov) June 21, 2018

21 июня Лимонов в "Живом журнале" сообщил, что записанное с ним два месяца назад интервью так и не появилось в эфире Первого канала.

"Может вам, уважаемые, когда-нибудь перескажут своими словами содержание интервью со мной?" - удивлялся он.

Позже Познер в интервью изданию Znak.com подтвердил, что передача должна была появиться в эфире 18 июня, но не была показана по неизвестным ему причинам.