В России Пенсионная реформа

Мэрия Новосибирска отказала в митинге 1 июля против повышения пенсионного возраста

Есть обновление от 09:22

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Мэрия Новосибирска отказала организаторам намеченного на 1 июля в областном центре митинга против повышения налогов и пенсионного возраста в РФ.

В письменном ответе мэрии, копия которого имеется в распоряжении агентства "Интерфакс", в частности, сказано об угрозе терактов.

"По информации антитеррористической комиссии Новосибирской области, в сети Интернет высказываются призывы к проведению 1 июля терактов", - сказано в документе.

Один из инициаторов митинга, общественный активист Андрей Гладченко уточнил агентству, что практически идентичные отказы были даны на два уведомления о проведении митингов - на площади Ленина и в Первомайском сквере.

Он также сообщил, что отказы будут обжалованы в суде.

Как сообщалось, ранее мэрия Новосибирска санкционировала проведение аналогичной акции, заявленной комитетом "Пенсионеры за достойную жизнь" на 28 июня, митинг пройдет в Первомайском сквере в центре Новосибирска.

16 июня в Новосибирске на площади Ленина уже прошел первый митинг против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин, в котором приняло участие, по оценке организаторов, около 300 человек.

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Теги: Новосибирск
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