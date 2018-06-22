Около тысячи человек вышли в Красноярске на митинг против пенсионной реформы

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Согласованный митинг против пенсионной реформы прошел в сквере Космонавтов в спальном районе на северо-востоке Красноярска, передает корреспондент агентства "Интерфакс". По оценкам организаторов, в мероприятии приняли участие около 1 тыс. человек.

Зампредседателя красноярской профсоюзной организации Сергей Ледовских сообщил агентству, что на мероприятии собирали подписи в поддержку резолюции митинга.

"В резолюции мы предлагаем не проводить пенсионную реформу в том виде, в котором ее предлагает правительство РФ. У нас есть альтернативная программа, основной ее пункт - организация 2 млн новых рабочих мест до повышения пенсионного возраста", - сказал Ледовских.

По его словам, на митинге было собрано 800 подписей, в течение двух недель члены профсоюзной организации продолжат сбор в организациях края. Собранные подписи направят в правительство РФ.

В пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю агентству сообщили, что информация о численности участников митинга уточняется.

6 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать уже в 2019 году.