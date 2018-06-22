Краснокнижные растения погибли в Хабаровском крае после химобработки полей китайцами

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Амурская бассейновая природоохранная прокуратура проводит проверку по сведениям в СМИ о том, что после обработки соевых полей в районе имени Лазо Хабаровского края погибли деревья и другие растения, в том числе краснокнижные, сообщает ведомство в пятницу.

"По результатам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

В администрации района сообщили, что гибель растений заметили около недели назад.

"После обработки соевых полей гербицидами начали желтеть и вянуть кустарники и деревья, в том числе на приусадебных участках. Мы написали письмо от администрации в природоохранную прокуратуру и региональный Россельхознадзор, с просьбой разобраться", - сказал представитель администрации.

Он добавил, что химобработка велась на полях местных предприятий, где трудятся рабочие из Китая.

В свою очередь, в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской АО, агентству сообщили, что по тем материалам, которые у них имеются, уже можно сказать, что речь идет о нарушениях регламента применения химикатов.

"Скорее всего, китайские рабочие не учли погодные условия, силу ветра, близость лесных насаждений и другие факторы. Из-за этого и был нанесен такой вред окружающей среде", - сказал представитель управления.

Ранее в местных СМИ сообщалось, что в районе Лазо после обработки полей с соей начали вянуть и желтеть кустарники и деревья. Пострадали, в том числе, краснокнижные растения: амурский бархат, маньчжурский орех, лимонник и другие.