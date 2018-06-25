В реке под Смоленском произошел массовый мор рыбы

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Специалисты устанавливают причину гибели рыбы в реке Вязьма Смоленской области, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в отделе госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по региону.

По словам собеседника агентства, в настоящее время проводятся отборы рыб и воды для проведения необходимых исследований.

"Точное число погибшей рыбы установить пока сложно, так как ее уносит течением. Установлено, что это в основном плотва и карась. Сейчас выясняется причина замора - наличие каких-то вредных веществ в водоеме или естественные природные явления", - сказал он.

Представитель ведомства отметил, что по результатам исследований специалисты смогут назвать точную причину гибели рыбы.