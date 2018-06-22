Путин переназначил Патрушева секретарем СБ РФ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации", на пост переназначен Николай Патрушев, сообщили в пресс-службе главы государства. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Кроме того, первым заместителем секретаря СБ РФ назначен Юрий Аверьянов. Заместителями секретаря СБ стали Сергей Вахруков, Александр Гребенкин, Рашид Нургалиев, Михаил Попов, Олег Храмов.

Патрушев является секретарем Совета безопасности РФ с мая 2008 года, ранее он возглавлял ФСБ.