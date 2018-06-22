Правительство РФ одобрило проект конвенции о правовом статусе Каспия

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Кабинет министров России своим постановлением одобрил проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

В документе отмечается, что проект согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработан с азербайджанской, иранской, казахстанской и туркменистанской сторонами.

Правительство постановило представить президенту предложение о подписании указанной конвенции. Постановление опубликовано в пятницу на портале правовой информации.

В сентябре 2017 года посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков сообщал, что подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря планируется в 2018 году.

Переговоры о правовом статусе богатого природными ресурсами Каспийского моря ведутся более 20 лет из-за различий в позициях пяти государств региона - России, Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Ирана. Эти разногласия тормозили принятие Конвенции по правовому статусу Каспия. Конвенция вступает в силу с момента ее ратификации всем участниками и депонирования всех пяти ратификационных грамот. Документ носит бессрочный характер.

Ранее сообщалось, что саммит прикаспийских государств пройдет в Астане. Между тем 5 июня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что саммит пройдет в городе Актау (административный центр Мангистауской области республики), расположенном на берегу Каспия.

Разграничение дна и недр Каспия

Проект Конвенции о правовом статусе Каспия предполагает секторальный принцип разграничения дна и недр Каспийского моря.

При этом акватория Каспия разграничивается на внутренние и территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство, говорится в проекте конвенции. Каждая сторона устанавливает территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль. Они отмеряются от исходных линий, определенных в соответствии с конвенцией.

Кроме того, каждая сторона имеет право установить рыболовную зону шириной 10 морских миль, прилегающих к территориальным водам.

Согласно статье 6 проекта конвенции, суверенитет каждой стороны распространяется "за пределы ее сухопутной территории и внутренних вод на примыкающий морской пояс, называемый территориальными водами, равно как на его дно и недра, а также на воздушное пространство над ним".

В проекте конвенции прописан принцип определения внешней границы территориальных вод. При этом в документе подчеркивается, что внешняя граница территориальных вод является государственной границей. "Разграничение внутренних и территориальных вод между государствами со смежными побережьями осуществляется по договоренности между ними с учетом принципов и норм международного права", - подчеркивается в проекте конвенции.

В свою очередь "разграничение дна и недр Каспия на сектора осуществляется по договоренности сопредельных и противолежащих государств на основе норм международного права в целях реализации их суверенных прав на недропользование и другую хозяйственно-экономическую деятельность, связанную с освоением ресурсов дна и недр", говорится в документе. Одновременно в проекте конвенции подчеркивается, что прибрежное государство в пределах своего сектора может устанавливать зоны безопасности, которые "не будут простираться более чем на 500 метров, отмеряемых от каждой точки внешнего края искусственных островов, установок и сооружений".

"Географические координаты таких сооружений и контуры зон безопасности должны быть сообщены всем сторонам. Все суда должны уважать эти зоны", - подчеркивается в проекте конвенции. Там также отмечается, что создание таких сооружений и зон не должно приводить к ущемлению прав и свобод других сторон или к неоправданным помехам их осуществления.

Что касается десятимильной рыболовной зоны, то каждая из сторон обладает исключительным правом на осуществление там рыболовного промысла. Стороны могут совместно определять общий допустимый улов совместных водных биоресурсов на Каспии и распределять его на национальные квоты. Они могут переуступать доступ к остаткам своей квоты на основе двусторонних соглашений. "Порядок и условия промысла совместных водных биоресурсов на Каспии определяются в соответствии с отдельными соглашениями между всеми сторонами", - говорится в проекте конвенции.

В документе говорится, что прикаспийские государства "обязуются защищать и сохранять экологическую систему Каспийского моря и все ее компоненты".

Прокладка трубопроводов и кабелей

Пятерка прикаспийских стран договорилась о том, что они смогут прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря, говорится в тексте проекта Конвенции о правовом статусе Каспия.

"Стороны могут прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря. Стороны могут прокладывать подводные магистральные трубопроводы по дну Каспийского моря при условии соответствия их проектов экологическим требованиям и стандартам, закрепленным в международных договорах, участницами которых они являются, включая Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря от ноября 2013 года и соответствующие протоколы к ней", - говорится в тексте проекта Конвенции, размещенном на официальном портале правовой информации.

В тексте отмечается, что "определение трассы для прокладки подводных кабелей и трубопроводов осуществляется по согласованию со стороной, через сектор дна которой должен быть проведен подводный кабель или трубопровод".

Военное присутствие

Пятерка прикаспийских государств договорилась о не допускать присутствия на Каспийском море вооруженных сил третьих стран. Как отмечается в статье 3 проекта Конвенции, "деятельность Сторон на Каспийском море будет осуществляться на основе принципов", в числе которых - "неприсутствие на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих Сторонам".

Конвенция также предполагает принцип "обеспечения стабильного баланса вооружений Сторон на Каспийском море, осуществления военного строительства в пределах разумной достаточности с учетом интересов всех Сторон, ненанесения ущерба безопасности друг друга".

Кроме того, деятельность "пятерки" должна осуществляться на основе принципа "осуществления плавания в Каспийском море, прохода в (из) него исключительно судами под флагом каждой из сторон".

Пятерка прикаспийских государств также договорилась о том, что военные корабли, подводные лодки и другие транспортные средства одной из сторон, которая осуществляет проход через территориальные воды, не имеют права захода в порты и постановки на якорь в пределах территориальных вод другой стороны. Исключение составляют случаи, когда "на это имеется соответствующее разрешение или это необходимо вследствие непреодолимой силы или бедствия или для оказания помощи лицам, морским и воздушным судам, терпящим бедствие".

Там также говорится, что "проход через территориальные воды считается нарушающим мир, добрый порядок или безопасность прибрежного государства", если при его совершении осуществляется, в частности, "угроза силой или ее применение против суверенитета, территориальной целостности или политической независимости, прибрежного государства или каким-либо другим образом в нарушение принципов международного права, воплощенных в уставе ООН".

Нарушающим мир считаются "любые маневры или учения с оружием любого вида", "любой акт, направленный на сбор информации в ущерб обороне или безопасности прибрежного государства", "подъем в воздух, посадка или принятие на борт любого летательного аппарата или военного устройства и управление им", "любая рыболовная деятельность", "погрузка или выгрузка любого товара или валюты, посадка или высадка любого лица вопреки таможенным, фискальным, иммиграционным или санитарным законам и правилам прибрежного государства".