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Путин принял предложение кабмина о подписании Конвенции о правовом статусе Каспия

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин принял предложение правительства о подписании Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

"Считать целесообразным осуществить подписание Конвенции, предусмотренной настоящим распоряжением на высшем уровне", - говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

Распоряжением также разрешается МИД РФ в ходе переговоров о подписании указанной Конвенции вносить в ее проект, одобренный правительством, изменения, не имеющие принципиального характера.

22 июня сообщалось, что правительство РФ одобрило проект конвенции о правовом статусе Каспия.

5 декабря 2017 года глава МИД Сергей Лавров по итогам прошедшей в Москве встречи министров иностранных дел "каспийской пятерки" заявил, что ее участники договорились по всем ключевым положениям конвенции о правовом статусе Каспия, работа над которой велась почти 20 лет. По его словам, текст документа фактически готов к подписанию лидерами РФ, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении на пятом Каспийском саммите, который пройдет в 2018 году в Казахстане.

Лавров тогда заявил, что в ближайшее время будут проведены редакторская доработка конвенции, перевод на национальные языки и внутригосударственная подготовка к подписанию в каждой из стран.

Тем временем, в начале июня замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин сообщил, что проведение саммита "каспийской пятерки", на котором предполагается подписать конвенцию о правовом статусе моря, планируется на август.

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Теги: Владимир Путин, Каспийское море

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