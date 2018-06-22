Приехавший в Саранск на ЧМ мэр колумбийского города по ошибке забронировал отель в Пензе

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Мэр колумбийского города Флоридабланка с супругой, приехавшие в Россию на ЧМ-2018, перепутали Саранск с Пензой, где по ошибке забронировали отель.

"Они стояли в замешательстве, пытаясь найти забронированный отель. Оказалось, что номер был оформлен не в Саранске, а в Пензе. Туристы подумали, что это пригород, в реальности между городами более 100 км", - рассказал местный житель, доцент Мордовского государственного университета Огарева Антон Лебедев, заметивший пару на парковке.

"В ходе беседы выяснилось, что глава семейства - мэр города Флоридабланка с населением, как в Саранске - около 300 тыс. жителей! У пары болельщиков оказался медовый месяц, они путешествовали по Европе, решили приехать на пару дней в Россию, чтобы поддержать свою сборную на матче в Саранске", - добавил Лебедев.

Он предложил туристам остановиться у него в квартире.

Дома у гостеприимного доцента туристы-болельщики заметили банку кофе с надписью "Колумбия". "Они удивленно предположили, что кофе привезен из заграничного магазина, но мы им сказали, что такие банки продаются в каждом супермаркете России", - сказал Лебедев.

На следующий день после футбольного матча мэр с супругой отправились в Москву, затем на родину.

В рамках ЧМ-2018 в Саранске запланированы четыре матча группового этапа ЧМ. 19 июня там встретились сборная Японии и команда Колумбии, закончившаяся со счетом 1:2. на этот матч и собиралась пара.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.