Вертолет совершил жесткую посадку на дорогу в Югре

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Очевидцы в пятницу сообщили в оперативные службы о жесткой посадке вертолета Ми-2 в Югре.

"Очевидцы обратились в экстренные службы с заявлением о жесткой посадке Ми-2 на автодорогу в Ханты-Мансийском автономном округе", - сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

Вертолет мог принадлежать одной из нефтяных компаний, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах. "Предварительно - принадлежность одной из нефтяных компаний. Вертолет обслуживал инфраструктуру и, возможно, по техническим причинам совершил жесткую посадку", - сказал он.

На борту вертолета находился один пилот. Его состояние уточняется. "Связи в районе падения практически нет. Установить состояние пилота пока не удалось. На место выехали оперативные службы", - сказал собеседник агентства.