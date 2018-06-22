В Югре с воздуха найдены обломки разбившегося вертолета

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Вертолет, о жесткой посадке которого в Югре сообщили очевидцы, найден разрушенным, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"С воздуха установлено, что это был вертолет Ми-8, а не Ми-2, как сообщалось ранее. Он обнаружен дефрагментированным в болотистой местности. Пилот предположительно погиб", - сказал источник.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС агентству "Интерфакс" сообщили, что спасатели обнаружили обломки вертолета с воздуха, но пока не могут до них добраться. "С воздуха вертолет обнаружили, он поврежден. Сесть не можем, поскольку местность болотистая. На место движется наземная группа", - отметил представитель пресс-службы. По его словам, жесткая посадка произошла в 9 км от города Лангепаса.

Представитель передвижного медицинского отряда регионального центра медицины катастроф заявил агентству "Интерфакс", что медики пока тоже не могут добраться до места из-за сложности рельефа.

Между тем источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что разбившийся вертолет принадлежал пермской авиакомпании "Геликс", крушение произошло при облете трубопровода.

Ранее источник сообщал "Интерфаксу", что вертолет мог принадлежать одной из нефтяных компаний. "Вертолет обслуживал инфраструктуру и, возможно, по техническим причинам совершил жесткую посадку", - сказал он.