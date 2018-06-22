Путин посетит с визитом Южную Корею

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин намерен посетить Южную Корею, сроки визита будут согласовываться по дипломатическим каналам.

"Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выразил глубокую признательность РФ и ее народу за гостеприимство и пригласил президента Российской Федерации Владимира Путина посетить Корею с визитом в удобное время", - говорится в совместном заявлении лидеров России и Южной Кореи, которое было принято по итогам их переговоров.

В нем отмечается, что "Путин с благодарностью принял это приглашение", сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

По итогам ранее состоявшихся переговоров президентов двух стран в Москве стало известно, что Россия и Южная Корея договорились увеличить поставки российского природного газа в РК и изучить возможность совместного освоения месторождений углеводородов.