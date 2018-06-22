Москалькова направила во ФСИН запрос о допуске омбудсменов к Сенцову

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила своей украинской коллеге Людмиле Денисовой, что направила в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) просьбу разрешить обоим омбудсменам посетить украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 40 дней держит голодовку в колонии.

"В ходе беседы проинформировала свою коллегу о том, что направила директору Федеральной службы исполнения наказаний письмо с просьбой разрешить Людмиле Денисовой посещение Олега Сенцова вместе со мной",- сообщила Москалькова на своей официально странице в Instagram. В сообщении уточняется, что встреча Москальковой с уполномоченной Верховной Рады Украины состоялась в эту пятницу в столице в русле обсуждения на уровне глав государств проблемы взаимных посещений граждан, находящихся в местах лишения свободы.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за создание на территории полуострова террористического сообщества.

Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

21 июня адвокат сообщил "Интерфаксу", что Сенцов отказался прекратить голодовку по предложению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В пятницу адвокат заявил, что Сенцов не будет просить президента РФ о помиловании.