Главные новости
В РоссииСемь человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в ТатарстанеСпортНигерия победила Исландию в матче ЧМ-2018В РоссииВалентин Юмашев назначен советником Владимира Путина
В России

Сенцов отказался просить президента РФ о помиловании

Есть обновление от 19:15

Ранее в марте адвокат украинского режиссера сообщал о готовности своего подзащитного написать прошение

Сенцов отказался просить президента РФ о помиловании
Олег Сенцов, архивное фото
Фото: AP/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный на 20 лет колонии в РФ, не будет писать прошения о помиловании, сообщил "Интерфаксу" в пятницу его адвокат Дмитрий Динзе.

В РоссииУкраинский омбудсмен заявила, что у Сенцова в колонии возникли проблемы с сердцемУкраинский омбудсмен заявила, что у Сенцова в колонии возникли проблемы с сердцемЧитать подробнее

"Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту", - сказал Динзе агентству.

По словам адвоката, состояние Сенцова остается без изменений. "Он говорит, что в основном лежит, так как у него начались проблемы с почками и сердцем. У него был кризис на 26-й день голодовки. Потом его вывозили в больницу, где стабилизировали состояние. Сейчас ему вкачивают по три-четыре литра различных питательных жидкостей через катетер, потому что у него все вены уже исколоты предыдущими процедурами", - пояснил Динзе.

Накануне адвокат сообщил "Интерфаксу", что Сенцов отказался прекратить голодовку по предложению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее в марте Динзе сообщал, что Сенцов занимается в исправительном учреждении творчеством, отказывается работать и готов написать прошение о помиловании. На вопрос о возможном обмене и помиловании со стороны президента РФ адвокат ответил: "Он этого ждет, но сам говорит, что это будет очень нескоро. И если его будут менять, то, очевидно, сразу на нескольких человек... Ты или пишешь и едешь, или сидишь дальше. Олег готов написать (прошение о помиловании - ИФ)".

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в создании на территории полуострова террористического сообщества.

Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), более известной как "Белый медведь".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Олег Сенцов
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Семь человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в ТатарстанеСемь человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в Татарстане
В здании частично обрушилась кровля и перекрытияПодробнее
 Сенцов отказался просить президента РФ о помилованииСенцов отказался просить президента РФ о помиловании
Ранее в марте адвокат украинского режиссера сообщал о готовности своего подзащитного написать прошениеПодробнее
 Михаил Горбачев: встречаться всегда лучше, чем обмениваться "любезностями"Михаил Горбачев: встречаться всегда лучше, чем обмениваться "любезностями"
Первый президент СССР прокомментировал ожидаемый саммит РФ-СШАПодробнее
 В Югре с воздуха найдены обломки разбившегося вертолетаВ Югре с воздуха найдены обломки разбившегося вертолета
Источник сообщил о возможной гибели пилота, экстренные службы пока не могут добраться до места крушенияПодробнее
Валентин Юмашев назначен советником Владимира Путина на общественных началахВалентин Юмашев назначен советником Владимира Путина на общественных началах
Также подписан указ о начальниках управлений президента РФПодробнее
 Путин переназначил Патрушева секретарем СБ РФПутин переназначил Патрушева секретарем СБ РФ
Патрушев занимает тот пост с 2008 годаПодробнее
 Болельщик из США попал в психбольницу в ПетербургеБолельщик из США попал в психбольницу в Петербурге
Мужчина вел себя неадекватно, и его отправили в больницу из гостиницыПодробнее
 Около тысячи человек вышли в Красноярске на митинг против пенсионной реформыОколо тысячи человек вышли в Красноярске на митинг против пенсионной реформы
Участники акции требовали создать новые рабочие места, прежде чем повышать пенсионный возрастПодробнее
 Минобороны опубликовало рассекреченные документы о начале Великой Отечественной войныМинобороны опубликовало рассекреченные документы о начале Великой Отечественной войны
Также впервые представлена трофейная карта начального этапа "Плана Барбаросса"Подробнее
 Первый канал объяснил, почему снял с эфира интервью Познера с ЛимоновымПервый канал объяснил, почему снял с эфира интервью Познера с Лимоновым
Интервью с писателем было записано еще два месяца назадПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
22 июня
Лучшие фото недели
Международный день йоги6 фото
21 июня
Международный день йоги
Фотохроника 20 июня6 фото
20 июня
Фотохроника 20 июня
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСемь человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в ТатарстанеСпортБразилия победила Коста-Рику в матче ЧМ-2018В РоссииВалентин Юмашев назначен советником Владимира ПутинаВ РоссииВ Югре с воздуха найдены обломки разбившегося вертолетаВ РоссииОколо тысячи человек вышли в Красноярске на митинг против пенсионной реформыВ РоссииМинобороны рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны

Министр энергетики США пригласил Новака на встречу в Вашингтон

Нигерия победила Исландию в матче ЧМ-2018

Нигерия победила Исландию в матче ЧМ-2018Африканская команда поднялась на второе место в группе D, опередив Аргентину и Исландию Подробнее

Рубль уверенно рос к доллару и евро на фоне цен на нефть днем в пятницу

Аргентинцев привлекли к ответственности за драку после матча Аргентина - Хорватия

Генассамблея ООН одобрила резолюцию с призывом к РФ вывести войска из Приднестровья

Рынок акций завершил пятницу и неделю ростом вслед за нефтью

Ушел из жизни Наум Коржавин

Ушел из жизни Наум КоржавинПоэт скончался в США, куда эмигрировал из СССР в 1970-х годах Подробнее

Москалькова направила во ФСИН запрос о допуске омбудсменов к Сенцову

Семь человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в Татарстане

Семь человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в ТатарстанеВ здании частично обрушилась кровля и перекрытия Подробнее

В ОАК задумались о выделении гражданского дивизиона в "дочку" из-за санкций США

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
EБразилия Бразилия2 : 0Матч завершенКоста-Рика Коста-РикаМатч завершенКоутиньо (90+1), Неймар (90+7)подробнееDНигерия Нигерия2 : 0Матч завершенИсландия ИсландияМатч завершенМуса (49, 75)онлайнEСербия Сербия– : –21:00Швейцария Швейцария21:00