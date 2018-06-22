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Один человек скончался в результате взрыва в жилом доме в Татарстане

Есть обновление от 21:46

Ранее сообщалось о семи пострадавших

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате взрыва газового баллона в жилом доме в Татарстане, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Один человек скончался в больнице Заинска", - сказала собеседник агентства.

Он же уточнил, что всего за медицинской помощью после произошедшего обратились десять человек. "Восемь человек были госпитализированы. Пятеро из них в средней степени тяжести, двое в крайне тяжелом состоянии, включая ребенка. Еще у двоих ситуационный стресс", - уточнил собеседник агентства.

Главное управление МЧС России по Татарстану озвучило предварительную причину взрыва. "Предварительно, в квартире велись ремонтные работы по установке натяжных потолков", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в региональном отделении Всероссийского центра медицины катастроф сообщили "Интерфаксу", что в результате ЧП семь человек оказались в больнице. Двое пострадавших, включая ребенка, находились в тяжелом состоянии.

Взрыв газового баллона произошел в 17:13 по Москве между четвертым и пятым этажами в жилом пятиэтажном доме в городе Заинске. В результате в здании частично обрушилась кровля, были повреждены межкомнатные, межквартирные и межэтажные перекрытия. Из здания эвакуированы 16 человек.

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Теги: Татарстан, Заинск
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