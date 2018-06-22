Полицейских в Ростове-на-Дону уволили после обнаружения в отделе наркотиков

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Несколько сотрудников Ленинского райотдела полиции в Ростове-на-Дону уволены и привлечены к ответственности после обнаружения в здании наркотиков в особо крупном размере, сообщил агентству "Интерфакс" официальный представитель ГУ МВД России по Ростовской области.

"Сотрудники оперативно-розыскной части СБ ГУ МВД России по региону выявили факт хранения в административном здании отдела №4 УМВД России по Ростову-на-Дону наркотических средств в особо крупном размере. В результате служебной проверки ряд сотрудников полиции и их руководителей привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения", - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщали, что в Ленинском районе Ростова-на-Дону уволены сотрудники, в том числе руководитель отделения по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН), из-за обнаружения в здании крупной партии запрещенных веществ. По данным 1rnd.ru, в кабинете наркополицейского кроме 10 кг различных наркотиков обнаружены весы, которые могли использовать для расфасовки.