Беременная женщина погибла от удара молнии в Ростовской области

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Беременная женщина погибла после удара молнии в дерево в Ростовской области, еще четверо госпитализированы.

"Происшествие случилось в субботу в городе Шахты, где прошел кратковременный, но сильный дождь", - сообщил "Интерфаксу" источник в оперативных службах региона.

Он рассказал, что пять человек спрятались от непогоды под дерево, в которое затем ударила молния. "В результате беременная женщина скончалась на месте, еще четыре человека получили травмы", - заявил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время все пострадавшие находятся в больнице с ожогами.