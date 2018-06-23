Туроператор "Матрешка-Тур" сообщил о прекращении деятельности

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Петербургский туроператор "Матрешка-Тур" сообщил о прекращении туроператорской деятельности в связи с невозможностью исполнения обязательств по договорам реализации турпродукта, также компания не будет выплачивать компенсации клиентам по ранее аннулированным турам.

"К сожалению, в настоящий момент ООО "Матрешка-Тур выездной туризм" не имеет возможности оперативного восстановления в реестре туроператоров в связи с отзывом лицензии у страховой компании, предоставлявшей ранее финансовые гарантии - АО "Инвесстрах". Учитывая действующее законодательство Российской Федерации, туроператор не имеет возможности продолжать операционную деятельность, и, как следствие, не может исполнить взятые на себя обязательства по выплате образовавшейся задолженности", - говорится в сообщении компании.

По данным единого федерального реестра туроператоров, ответственность "Матрешки" застрахована в СК "Якорь" и "Инвесстрах" в общей сумме на 50 млн рублей.

Ростуризм в конце апреля уведомил туроператоров, что Центробанк отозвал лицензию на осуществление страховой деятельности у СК "Инвесстрах". В связи с этим им необходимо было в течение 45 дней предоставить в ведомство договор о финансовом обеспечении ответственности с другой страховой компанией. Без такого договора сведения о туроператоре исключаются из единого федерального реестра, и он не может заниматься туроператорской деятельностью.

Точное число пострадавших клиентов объявившей о прекращении туроператорской деятельности компании пока неизвестно, страховщики обещают сообщить о ситуации с выплатой компенсаций в понедельник, сообщила "Интерфаксу" в субботу исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, уход с рынка "Матрешки-Тур", вероятно, стал результатом стечения нескольких обстоятельств. "Зимой у компании появились проблемы с выполнением программы на Хайнань, из-за чего она понесла убытки и вынуждена была отменить программы в Израиль и Болгарию. Затем начала выплачивать компенсации пострадавшим туристам, но денег на это не хватало. Когда ЦБ отозвал лицензию у СК "Инвесстрах", в которой туроператор застраховал ответственность, у него уже не оказалось денег на договор с новым страховщиком", - добавила исполнительный директор АТОР.