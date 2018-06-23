Что произошло за день: суббота, 23 июня

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На ЧМ-2018 продолжаются матчи второго тура группового этапа. Сборная Бельгии крупно обыграла Тунис, забив пять голов. Мексиканцы досрочно обеспечили себе выход в 1/8 финала, обыграв Южную Корею.

- Страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о повышении добычи нефти до уровней 100% исполнения своих обязательств по сделке о сокращении добычи нефти. Доля России в общем увеличении добычи около 200 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, стало известно, что ОПЕК пригласила Россию присоединиться к картелю в качестве ассоциированного члена.

- Самолет авиакомпании "ЮТэйр" с перуанскими болельщиками сел в Тюмени с неисправным двигателем. Однако, как заявили в Росавиации, безопасности полета угрозы не было. Самолет благополучно приземлился, болельщики отправились в Москву другим рейсом.

- Экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков избран председателем партии "Гражданская инициатива". На съезде партии также было принято решение переименовать ее в "Партию перемен".

- Петербургский туроператор "Матрешка-Тур" сообщил о прекращении своей деятельности.

- Президент Молдавии Игорь Додон назвал антироссийским демаршем принятую накануне резолюцию ООН о выводе российских войск из Приднестровья.