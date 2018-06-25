Российские ЛГБТ-активисты оспорили в ЕСПЧ запреты гей-парадов в 118 городах

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Анапа стала 118-м городом России, запреты публичных ЛГБТ-акций в котором оспорены в Европейском суде по правам человека, написал в понедельник лидер российского гей-движения Николай Алексеев в фейсбуке.

"Анапа стала 118-м городом России в 80 из 85 субъектов РФ, запреты публичных ЛГБТ-акций в котором оспорены в Страсбургском суде", - говорится в сообщении Алексеева.

Всего же, по его словам, "в рамках общероссийской кампании за свободу собраний для ЛГБТ-людей охвачен уже 231 город России".

Ранее Алексеев сообщал о подаче в ЕСПЧ жалоб о запретах гей-акций в различных регионах страны. Часть заявлений, по его данным, уже принята европейским судом к рассмотрению.

Так, уже зарегистрированы жалобы российских активистов на отказы в согласовании проведения гей-парадов и других публичных ЛГБТ-акций в Нальчике, Кинешме, Владивостоке (февраль 2017), Шуе, Северодвинске, Архангельске (июнь 2017) и Новодвинске.

Ранее Алексеев заявлял, что московское ЛГБТ-сообщество планирует обратиться в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку на тот момент отказ мэрии в проведении мероприятия стал десятым отказом и антирекордом, которым, по его словам, не может "похвастаться" ни один город мира.