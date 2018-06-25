Заключенных в Забайкалье начнут кормить мраморной говядиной

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Блюда из мраморной говядины пополнят рацион питания осужденных в местах лишения свободы в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

"Это стало возможным благодаря сотрудничеству краевого управления ФСИН и предприятий агропромышленного комплекса Забайкалья", - говорится в сообщении.

Производственный сектор краевого УФСИН будет закупать и выращивать крупный рогатый скот для расширения меню. Так, ИК-1 города Нерчинск уже закупила более ста голов телят абердин-ангусской породы, устойчивых даже к сильным морозам. Мясо животных этой породы отличается высокой мраморностью и считается одним из лучших для приготовления стейков.

Сейчас скот быстро и хорошо откармливается на новых пастбищах. Для выпаса животных на специально отведенной территории планируется трудоустроить не менее пяти осужденных. Полученный от работы доход они смогут направить на погашение исковых обязательств или помощи близким.

В настоящее время краевое управление ФСИН России заключило контракт с ИК-1 на внутрисистемную поставку мясной продукции для остальных учреждений уголовно-исполнительной системы края.