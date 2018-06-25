Вице-премьер Борисов сменил Рогозина на посту главы коллегии Военпромкомиссии

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав Военно-промышленной комиссии (ВПК) и ее коллегии.

Согласно указу, опубликованному в понедельник на официальном сайте правовой информации, Дмитрий Рогозин, занимавший в предыдущем составе кабинета министров пост вице-премьера и являвшийся председателем коллегии ВПК, после назначения генеральным директором "Роскосмоса" остался в составе самой комиссии, но выведен из числа членов коллегии.

В свою очередь экс-замминистра обороны Юрий Борисов, ставший вице-премьером, в ВПК сменил должность ответственного секретаря комиссии на председателя коллегии и заместителя председателя самой комиссии.

Вместе с тем экс-глава концерна "Калашников" Алексей Криворучко, занявший в министерстве обороны место Борисова, вошел в состав коллегии.

Из состава комиссии исключены лишившийся поста гендиректора "Роскосмоса" Игорь Комаров и бывший помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

Комаров также исключен из состава коллегии комиссии. Также из него исключены министр науки РФ Михаил Котюков, ранее возглавлявший Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), экс-министр связи Николай Никифоров, бывший министр транспорта Максим Соколов и ушедший с должности заместителя главы МЧС Владимир Степанов.