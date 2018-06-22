Путин включил в состав совета по противодействию коррупции Кудрина

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом включил главу Счетной палаты Алексея Кудрина в состав совета при президенте по противодействию коррупции. Документ размещен на официальном сайте правовой информации.
В совет также включены помощник президента Анатолий Серышев и помощник президента - начальник контрольного управления Кремля Дмитрий Шальков.
Ранее возглавлявший это управление Константин Чуйченко остался в составе совета в новой должности - вице-премьера - главы аппарата правительства.
Из состава совета исключены вице-премьер Татьяна Голикова, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и экс-помощник президента Евгений Школов.
Кудрин стал председателем Счетной палаты в мае.