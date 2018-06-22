Путин включил в состав совета по противодействию коррупции Кудрина

Также подписан указ о начальниках управлений президента РФ Подробнее

Источник сообщил о возможной гибели пилота, экстренные службы пока не могут добраться до места крушения Подробнее

В Югре с воздуха найдены обломки разбившегося вертолета

Михаил Горбачев: встречаться всегда лучше, чем обмениваться "любезностями"

Ранее в марте адвокат украинского режиссера сообщал о готовности своего подзащитного написать прошение Подробнее

22 июня 13:07

Путин переназначил Патрушева секретарем СБ РФ

Патрушев занимает тот пост с 2008 года Подробнее

22 июня 11:52

Болельщик из США попал в психбольницу в Петербурге

Мужчина вел себя неадекватно, и его отправили в больницу из гостиницы Подробнее

22 июня 09:22

Около тысячи человек вышли в Красноярске на митинг против пенсионной реформы

Участники акции требовали создать новые рабочие места, прежде чем повышать пенсионный возраст Подробнее

22 июня 05:29

Минобороны опубликовало рассекреченные документы о начале Великой Отечественной войны

Также впервые представлена трофейная карта начального этапа "Плана Барбаросса" Подробнее

21 июня 19:39

Первый канал объяснил, почему снял с эфира интервью Познера с Лимоновым

Интервью с писателем было записано еще два месяца назад Подробнее

21 июня 17:54

ВС РФ счел возможным возвращать взяткодателю деньги при контроле сделки оперативниками