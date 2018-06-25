Никиту Белых ночью этапировали в колонию

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Осужденный за коррупцию бывший губернатор Кировской области Никита Белых этапирован в колонию, где будет отбывать наказание, назначенное приговором суда, сообщил "Интерфаксу" в понедельник ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"По моим данным, он этапирован сегодня ночью. Куда - это пока составляет тайну", - сказал Мельников. Он отметил, что перед отправкой Белых был обследован врачами.

"Его здоровье позволяло его этапировать", - сказал представитель ОНК, уточнив, что экс-губернатора должен был сопровождать врач.

По его мнению, Белых "в теории могу отправить отбывать наказание недалеко от Москвы или в Кировскую область". Однако, подчеркнул Мельников, все будет зависеть от решения ФСИН.

Ранее, Мельников рассказал, что в ходе встречи интересовался у Белых, кем бы он хотел работать в колонии. "Белых в шутку ответил: "наибольший эффект для колонии я бы принес в должности руководителя колонии, может начальника финансовой службы", - рассказал представитель ОНК.

1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера. Вместе с тем суд оправдал его по эпизоду получения взятки в 200 тыс. евро от предпринимателя Альберта Ларицкого.