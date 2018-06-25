Страус бросился в зрительный зал во время представления в казанском цирке

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Страус выбежал с арены цирка в Казани, одного ребенка он клюнул.

Видеоролик с произошедшим появился в интернете. На нем видно как птица выбегает с манежа к зрителям. Зрители в панике стали кричать и покидать свои места.

Ведущий программы попросил сохранять спокойствие и принес извинения за случившееся.

Дрессировщику в конечном итоге удалось совладать с птицей и увести ее с манежа под аплодисменты зрителей. Несмотря на произошедшее, часть зрителей вернулась на свои места, и программа была продолжена.

В казанском цирке агентству "Интерфакс" подтвердили, что инцидент произошел в минувшее воскресенье. Там же сообщили, что, скорее всего, эта птица больше не будет участвовать в представлениях.

В Минздраве Татарстана агентству сообщили, что обращений в "скорую помощь" от пострадавших после нападения страуса в цирке не было.